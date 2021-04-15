ФСБ: в России выросла угроза двойных терактов

В России выросла угроза так называемых двойных терактов, заявил глава ФСБ Александр Бортников на конференции Межпарламентской ассамблеи СНГ. Речь идет о случаях, когда злоумышленники сначала устраивают один взрыв, а потом, когда приезжают сотрудники правоохранительных органов, – другой.

Также среди террористов популярны нападения, которые не требуют серьезной подготовки, например, с использованием автомобилей или холодного оружия, пишет агентство ТАСС.

12 апреля суд города Ессентуки арестовал сразу 14 человек, которые могут быть связаны с организацией теракта в Кисловодске. Правоохранительные органы считают, что подозреваемые занимались агитацией, вербовали новых членов в свою ячейку, распространяли экстремистскую литературу.