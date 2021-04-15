"Талибан" активизировал пропаганду на русском языке

Движение "Талибан" (запрещено в России) активизировало пропаганду на русском языке, отмечает глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков. По его мнению, радикалы ориентируются на молодых людей в центральноазиатских странах.

Кроме того, "Талибан" начинает вести свою пропаганду и на узбекском языке, в частности призывает к свержению власти в Узбекистане.

"Изменился механизм вербовочной и пропагандистской деятельности международных террористических организаций, причем как содержательно, так и технологически. Практически сразу же после объявления пандемии был отмечен взрывной рост джихадистской пропаганды в киберпространстве", – цитирует Новикова .

Ранее на Межпарламентской ассамблее СНГ директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в РФ выросла угроза двойных терактов, когда злоумышленники сначала атакуют мирных граждан, а потом сотрудников правоохранительных органов, которые приезжают на место инцидента.