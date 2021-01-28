На Смоленскую площадь приехали талибы

В Министерстве иностранных дел России в четверг, 28 января, провели переговоры с делегацией движения "Талибан" (запрещено в России, террористическая организация).

С российской стороны во встрече принимал участие спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД страны Замир Кабулов. В сообщении дипведомства отмечается, что талибам было указано о пожелании скорее запустить содержательные и конструктивные межафганские переговоры, которые привели бы к прекращению кровопролитной гражданской войны в Кабуле.

Делегация движения, в свою очередь, поддержала усилия Москвы к достижению национального примирения. Талибы высоко оценили роль и потенциал российской стороны в содействии афганскому народу. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Исламистское движение в 2003 году было признано Советом безопасности ООН террористической организацией. Соответствующее решение принял и Верховный суд России в том же году.