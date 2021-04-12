Арестованы 14 человек, готовивших теракт в Кисловодске

В Ессентуках суд арестовал 14 фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Кисловодске.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ в Кисловодске задержали боевика, планировавшего нападение на сотрудников правоохранительных органов со взрывчаткой. Также задержаны трое связанных с ним человек, подозреваемых в финансировании запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В отношении всех фигурантов следователями СК РФ возбуждены уголовные дела, передает "Интерфакс".

С 2017 года по 2 апреля 2021 года задержанные занимались агитационной работой, вербовали в свою террористическую ячейку новых участников, распространяли религиозную литературу.

Отмечается, что Даниил Камнев вместе с сожительницей Сабилей Мамедовой 5 апреля 2021 года планировали взорвать административное здание ОМВД России по Кисловодску. Однако их планы пресекли сотрудники ФСБ.

Во время обысков у подозреваемых изъята запрещенная религиозная литература, огнестрельное оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.