МВД призвало воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Министерство внутренних дел РФ рекомендует воздержаться от посещения несогласованных мероприятий и мест, где они будут проводиться. Так как при скоплении людей повышается шанс заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, возможны провокации, добавляют правоохранительные органы.

"Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", – следует из заявления МВД.

Отдельно в ведомстве напомнили, что в России все еще действуют коронавирусные ограничения. В Министерстве отметили, что в России запрещено проведение массовых мероприятий рядом с госучреждениями и рядом с объектами оперативных служб.