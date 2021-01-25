На оппозиционеров-нарушителей завели уголовные дела

В городах России возбуждают уголовные дела из-за перекрытия улиц участниками незаконных массовых акций в субботу. Так, расследование уже ведут в Москве и во Владивостоке.

В столице Приморья в глухой пробке застряли, в том числе, четыре скорых – медики не смогли вовремя доехать до тяжёлых больных с пневмонией и к девятимесячному ребёнку. Пока что самое суровое наказание, грозящее нарушителям – год заключения или 300 тысяч рублей штрафа. Но если станет известно, что из-за блокировки дорог пострадали люди, например, те же больные – то приговор может оказаться гораздо более жёстким.

В Петербурге тем временем уже назначили первые административные наказания для участников незаконных акций в субботу, один из организаторов получил штраф в 10 тысяч рублей.