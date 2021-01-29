Участник беспорядков в Красноярске извинился перед полицейскими

Вечером, 28 января стало известно о задержании еще одного участника несанкционированной акции 23 января. Во время беспорядков в Красноярске мужчина умышленно бросил бутылку в сторону полицейского и попал ему в голову.

Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщает, что личность задержанного установлена, им оказался 23-летний житель Красноярска. В отношение мужчины проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы.

Красноярец признал, что был не прав и принес стражам порядка свои извинения, как это ранее уже сделали Константин Лакеев, Сайд-Мухамад Джумаев и еще несколько человек, применивших во время несанкционированной акции силу против полицейских.