Арестован мужчина, устроивший стрельбу на красноярском рынке

В Красноярске суд по ходатайству следователей полиции арестовал подозреваемого в хулиганстве на одном из рынков города. 60-летний мужчина помещен в СИЗО на 2 месяца.

В пятницу, 5 февраля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Шахтеров. Прибывшие на место происшествия наряды полиции и Росгвардии установили, что конфликт произошел с использованием охотничьего оружия, сообщается на сайте краевого управления МВД РФ.

Все участники конфликта были задержаны по горячим следам. Пострадавших нет. Конфликт предположительно был связан с хозяйственной деятельностью, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.