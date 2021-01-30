Кубанский расстрел: подозреваемый заключен под стражу

Анапский районный суд арестовал подозреваемого по делу о стрельбе на хуторе Заря под Анапой 28 января. В ходе этого конфликта один человек погиб, еще трое получили ранения. Сейчас они находятся в реанимации.

Подозреваемый мужчина арестован на два месяца – именно столько времени продлится предварительное следствие. Его поймали накануне в Краснодарском крае. При задержании у мужчины были изъяты пистолет Макарова и ружье, а также патроны к ним. Разрешения на использование оружия у него не было.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по трем статьям: об убийстве, покушении на убийство трех мужчин и незаконном обороте оружия. Расследование находится на контроле прокуратуры, пишет ТАСС.

По информации источника в экстренных службах региона, причиной случившегося стал конфликт криминальных элементов. Погибший получил восемь огнестрельных ранений, одна пуля попала в голову.