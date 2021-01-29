29 января 2021 02:32

Под Анапой кровавую бойню на похоронах устроили криминальные элементы


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Как уточняет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Краснодарского края, причиной стрельбы и поножовщины на хуторе Заря стал не бытовой конфликт, а претензии криминального свойства у конфликтующих сторон.

Ранее сообщалось, что кровавые разборки произошли вечером, 28 января, во время похоронной церемонии. После полученных огнестрельных ранений один мужчина погиб и еще трое были доставлены в больницу.

Местные паблики в соцсетях сообщают, что по подозрению в совершении преступления по разным данным разыскивают одного или двоих мужчин 32-33 лет. Преступники могли угнать автомобиль и отправиться в сторону Новороссийска. В регионе объявлен план "Перехват". Официальные органы эту информацию пока не подтвердили.

Контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", взяла на себя прокуратура Краснодарского края.

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