Хозяин дома утюгом убил напавшего на его семью и умер от ножевых ран

Утром во вторник, 20 апреля, на севере Краснодара вооруженный пневматическим пистолетом и ножом 59-летний мужчина ворвался на территорию частного дома и напал на проживающую там семью.

Ножевые раны, по сообщению краевого СКР, получили хозяин дома, его пожилая мама, брат и несовершеннолетний сын.

Подвергшийся нападению раненый 48-летний мужчина в отчаянии схватился за утюг и успел нанести им несколько ударов.

От полученных травм скончался как хозяин дома, так и налетчик. Оставшиеся в живых пострадавшие были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 150 и 30 УК РФ — "Убийство" и "Покушение на убийство".

О мотивах напавшего не сообщается, сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.