Под Анапой на похоронах устроили стрельбу и поножовщину

По предварительным данным, в Краснодарском крае вечером, 28 января похороны омрачилась кровавой разборкой между участниками траурной церемонии. На хуторе Заря, неизвестный открыл стрельбу, сообщают "Вести. Дежурная часть".

В результате нападения 34-летний мужчина погиб на месте, еще трое, получили огнестрельные ранения средней тяжести и были госпитализированы.

Следственные органы Анапы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает ТАСС. Обстоятельства трагического происшествия выясняются. Мужчина, стрелявший в людей, скрылся, ведутся его розыски.

По неподтвержденным данным, пострадавшие тоже были вооружены, а причиной конфликта стала бытовая ссора.