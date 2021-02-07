Множественные ножевые: россиянина жестоко убили на Тенерифе

В минувшую субботу, 6 февраля, в Коста Адехе – районе, расположенном в юго-западной части испанского острова Тенерифе, входящего в состав Канарского архипелага, был обнаружен убитый россиянин.

Как сообщает издание La Vanguardia, смерть носила криминальный характер – мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений, от дальнейших комментариев полиция отказалась, сославшись на тайну следствия.

По некоторым данным, инцидент может быть связан с неким семейным конфликтом, однако эта информация пока не подтверждена официально.