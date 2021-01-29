Задержаны участники смертельной перестрелки на поминках под Анапой

Под Геленджиком задержали подозреваемых в убийстве, которое произошло на поминках по 69-летнему пенсионеру в окрестностях хутора Заря. Жертвой злоумышленников стал 34-летний местный житель, трое его приятелей получили огнестрельные ранения и находятся в реанимации, сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, после прошедших 28 января похорон у дома на улице Мира состоялась криминальная разборка, в ходе которой 33-летний Оганес Яганцян открыл огонь по наседавшим противникам (ряд источников утверждают, что они тоже были вооружены). Трое были ранены, одного он вместе с товарищем затолкал в машину и добил, а позже бросил тело на 41-м километре дороги Новороссийск – Керчь. По неподтвержденной информации, 34-летний погибший получил восемь огнестрельных ранений, одна пуля попала в голову.

Около 04:30 утра 29 января Яганцян и его подельник Асан Асанов были задержаны в селе Возрождение под Геленджиком. При обыске у них изъяли пистолет и обрез охотничьего ружья с патронами. Возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Известно, что один из подозреваемых ранее был судим за разбой и мошенничество. Убитый несколько раз сидел за кражу, хулиганство, незаконное хранение оружия и наркотиков, один из госпитализированных – за грабеж и избиение. Что именно не поделили мужчины на хуторе Заря и что их вынудило взяться за оружие, не уточняется.