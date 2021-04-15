Под Петербургом задержан участник расстрела преподавателя в 1995 году

Разыскиваемого в течение нескольких лет 47-летнего убийцу нашли и задержали во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Старая.

По данным следствия, мужчина участвовал в расстреле преподавателя в аудитории саранского МГУ имени Н.П. Огарева 27 октября 1995 года, более того, именно он, как считают следователи, произвел в жертву три контрольных выстрела из пистолета ТТ.

В тот день в аудиторию со студентами и 32-летним Олегом Еникеевым ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь из автоматов и пистолета.

Учащиеся спрятались под партой, а их преподаватель, изрешеченный пулями, скончался на месте.

Позже следователи установили, что убийство было совершено из-за разногласий между двумя преступными группировками: лидеры банды "Юго-Запад" распорядились устранить Олега Еникеева, поскольку считали, что он являлся не только преподавателем и депутатом, но и главарем ОПГ "Еникеевские".

В 2014 году суд признал виновными в резонансном убийстве Виктора Грушева, Михаила Аникина и Равиля Хайрова, а также назначил им длительные сроки лишения свободы.

Их соучастник — по некоторым данным, 47-летний уроженец Мордовии Сергей Ларькин — жил по поддельным документам в Ленинградской области и пойман был лишь весной 2021.

К настоящему времени подозреваемый доставлен в Республику Мордовия для проведения следственных мероприятий.