Во Владивостоке участник беспорядков сам сдался полиции

Подозреваемый в нападении на омоновцев на незаконной акции во Владивостоке пришел с повинной в полицию, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Следственный комитет. Одного из фигурантов уголовного дела о насилии в отношении представителя власти задержали почти сразу, второго разыскивали, и вот он сдался сам.

Обвиняемый в аналогичном преступлении арестован и в Москве. Пресненский суд отправил фигуранта дела под стражу на два месяца. До этого Следственный комитет сообщал о задержании в столице двух подозреваемых. Один, по версии правоохранительных органов, ударил полицейского по голове, другой наехал на него на машине.

Всего в регионах России после нелегальных акций протеста расследуют 20 уголовных дел. Большинство из них – по статье о насилии в отношении представителя власти.