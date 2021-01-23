23 января 2021 18:54

После нападения на силовиков во Владивостоке возбуждены уголовные дела

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации
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Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, об этом в субботу сообщила пресс-служба управления ведомства по Приморскому краю.

По данным СКР, во время несанкционированных акций, проходивших во Владивостоке 23 января, отмечено несколько нападений на стражей порядка.

Так, на улице Светланская 28-летний местный житель атаковал сотрудника ОМОН Росгвардии.

Второй случай произошел чуть позже неподалеку от места первого нападения. Неустановленный гражданин, скрывавший лицо под маской, нанес несколько ударов полицейскому, после чего скрылся в толпе. Сейчас ведутся его поиски.

Напомним, что ранее публиковалось видео из Санкт-Петербурга, где участник запрещенной акции ударил инспектора ДПС.

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