Житель Приморья извинился перед силовиками за стрельбу из ракетницы на митинге

Участник несанкционированной акции принес извинения за свой поступок во время несогласованного мероприятия, об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

"Приношу извинения ОМОНу Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону на несанкционированном митинге", – обратился к силовикам 21-летний житель Владивостока.

В региональной полиции отметили, что 23 января задержанный выстрелил из светошумовой ракетницы прямо в толпе. Его действия могли нанести ущерб окружающим.

Помимо этого во время митинга он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания стражей порядка, после чего был привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям полиции.

В настоящее время молодой человек стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после того, как участники несанкционированной акции, проходившей во Владивостоке, напали на правоохранителей.