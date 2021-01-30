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Акции оппозиции 42 минуты назад

30 января 2021 16:43

Житель Приморья извинился перед силовиками за стрельбу из ракетницы на митинге

УМВД России по Приморскому краю

УМВД России по Приморскому краю
МВД РФ

УМВД России по Приморскому краю
УМВД России по Приморскому краю

Участник несанкционированной акции принес извинения за свой поступок во время несогласованного мероприятия, об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

"Приношу извинения ОМОНу Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону на несанкционированном митинге", – обратился к силовикам 21-летний житель Владивостока.

В региональной полиции отметили, что 23 января задержанный выстрелил из светошумовой ракетницы прямо в толпе. Его действия могли нанести ущерб окружающим.

Помимо этого во время митинга он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания стражей порядка, после чего был привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям полиции.

В настоящее время молодой человек стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после того, как участники несанкционированной акции, проходившей во Владивостоке, напали на правоохранителей.

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