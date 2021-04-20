Во Владивостоке неизвестные устроили разборки со стрельбой

В центре приморской столицы около двух десятков человек что-то не поделили ночью у ресторана. Спорщики быстро разбежались, когда один из присутствующих пустил в ход оружие.

Происшествие случилось в ночь на 18 апреля, сообщает PrimaMedia. Судя по видеозаписи, которую разместило издание на странице в Instagram, в конфликте участвовало около двадцати человек. В какой-то момент раздалось пять выстрелов. Большая часть спорщиков спешно ретировалась.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало, но в полиции подтвердили факт стрельбы. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.