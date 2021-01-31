В МВД опровергли применение шокеров и травматического оружия на акции во Владивостоке

Сотрудники полиции не применяли травматическое оружие и электрошокеры против задержанных на несогласованной акции во Владивостоке, проходившей в воскресенье, 31 января.

По данным РИА Новости, которые агентство приводит со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России, в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что правоохранитель из травматического оружия ранил в ногу участника несанкционированного мероприятия, а другой митингующий пожаловался, что его били шокером после того, как привезли в отдел полиции.

Оперативно проведенная проверка не нашла каких-либо фактов, свидетельствующих в пользу правдивости этих утверждений.

Также силовики отмечают, что полицейским и сотрудникам Росгвардии, участвовавшим в обеспечении общественного порядка во Владивостоке, не выдавались указанные типы спецсредств.

Правоохранители обратились к журналистам с просьбой не распространять недостоверную информацию.

Всего, по подсчетам силовиков, в столице Приморья было задержано около ста человек.