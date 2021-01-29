Власти ограничат передвижения по Москве из-за протестных акций

Из-за планов оппозиции провести 31 января новые несанкционированные акции протеста власти столицы объявили о введении определенных ограничений на передвижения в этот день.

В частности, с 8 часов утра на вход и выход будут закрыты 7 станций метро: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Кроме того, в центре города ограничат движение пешеходов, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД России по Москве.

Ранее МВД России предупредило москвичей о готовящихся провокациях на несогласованных акциях 31 января. Цель провокаторов – инициирование столкновений участников митингов с силовиками, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ведомстве также напомнили, провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций протеста могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса РФ. За организацию беспорядков, погромов, поджогов и применение оружия она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.