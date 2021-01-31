Обращение ФБК к властям США "попахивает изменой родине"

Обращенный к США призыв включенного Минюстом РФ в список иноагентов Фонда борьбы с коррупцией ввести санкции против ряда высокопоставленных российских должностных лиц и предпринимателей "попахивает изменой родине". В этом уверен первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?" – поинтересовался он в интервью РИА Новости.

Полный список из 35 фамилий лиц, против которых ФБК призывает ввести санкции, опубликовала американская The Washington Post. В нем упоминаются, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, прокурор Москвы Денис Попов, директор Росгвардии Виктор Золотов. Также среди фигурантов списка губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Такие действия должны жестко пресекаться, должна последовать очень жесткая реакция со стороны правоохранительных органов – как Генпрокуратуры, так и ФСБ, отметил сенатор. Данный призыв, по мнению Джабарова, говорит: ФБК – "прогнившая структура, которая хочет ввергнуть россиян в пучину бед, подобных тем, что были в 91-м году".

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал призыв ФБК "полным унижением себя и своей собственной страны". По его словам, тем, кому так все не нравится в России, никто мешает "собрать чемодан и уехать", никто их не держит.

"Страны открыты, – говорит Лебедев. – Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма – я считаю это неправильным".

По его мнению, не стоит выносить сор из избы – тем более обращаться к другим странам. При наличии претензий к руководству страны, политическому режиму, экономическому строю "есть демократический способ решения проблем", говорит вице-спикер ГД: зарегистрировать партию и участвовать в выборах.