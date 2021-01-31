ФБК просит Байдена ввести санкции против россиян

Опубликован список лиц, против которых "Фонд борьбы с коррупцией" (включен Минюстом в список иноагентов) призывает ввести санкции. Издание Washington Post опубликовало полный список из 35 фамилий. В нем упоминаются в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор ФСБ Александр Бортников, а также директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников прокурор Москвы Денис Попов, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Далее в списке перечисляются фамилии "приближенных президента": предприниматели Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роснефти Игорь Сечин и глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Нарушителями свобод", по мнению ФБК, стали губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В "шорт-лист" попали предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов, Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ), Денис Бортников и Андрей Костин (банк ВТБ), Михаил Мурашко (министр здравоохранения), Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства), а также журналист Владимир Соловьев.

Обращение, подписанное исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, адресовано президенту США Джо Байдену, копии направлены в Госдеп США, министерство финансов и директору американской национальной разведки. Отмечается, что список был подготовлен еще до того, как его основатель Алексей Навальный вернулся из Берлина в Россию. В письме призывается ввести санкции против указанных лиц в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека".

Ранее сообщалось, что команда Навального планирует направить этот список Евросоюзу и правительству Великобритании.