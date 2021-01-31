Посольство США отреагировало на призыв ФБК

В посольстве США в Москве сообщили, что видели письмо от "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в РФ в список иноагентов) в адрес президента Байдена с просьбой ввести санкции против 35 россиян. Документ сотрудники дипмиссии видели как онлайн, так и в СМИ.

Ранее сообщалось, что ФБК призвал Байдена ввести санкции против восьми высокопоставленных россиян, напоминает агентство "Интерфакс". Затем был обнародован расширенный список из 35 человек. Семеро из них и так уже находятся под санкциями США.

Среди восьми россиян, представленных в "шорт-листе", упоминаются российский миллиардер Роман Абрамович, глава Минздрава Михаил Мурашко (якобы покрывавший "отравление" Навального и "препятствовавшего усилиям" вывезти его на лечение в Берлин).

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков отметил, что письмо адресовано "президенту самой могущественной страны" – США, и что это единственная держава, которая сможет "что-то сделать", то есть "наказать лиц", замешанных в коррупции и противящихся демократии. "Что-либо меньшее не заставит режим изменить поведение", – считают авторы послания.

Ашурков также рассказал, что ФБК не хотел обнародовать свой список до сбора полного досье на всех указанных персон. Но арест Навального подтолкнул его к действиям.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобное обращение к властям США "попахивает изменой родине".