Конгресс готовит санкции против России из-за Навального

Шестеро американских сенаторов внесли в конгресс законопроект о введении новых санкций против России. Авторами законопроекта стали демократы Дик Дурбин, Бен Кардин и Крис Кунс, а также примкнувшие к ним республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.

Причина для введения новых санкций уже придумана. Это Алексей Навальный. Белому дому предложено определить, нарушала ли Москва международные нормы по применению биологического оружия в инциденте с так называемым "отравлением" Навального, сообщает РИА Новости. Если определение будет положительным, то тогда США вводят санкции против целого ряда российских чиновников. Кроме того, Вашингтону предлагается сделать выводы и вынести определение по делу об убийстве Бориса Немцова.

К наложению санкций на Россию уже призвала Евросоюз глава МИД Эстонии Эва-Мария Лииметс. Он отметила, что до сих пор санкции были уместными и эффективными, они помогли во многих частях света предотвратить худшее развитие ситуации.

А вот ключевые советники 46-го президента США Джо Байдена считают, что у США мало возможностей для ввода новых санкций против России. Вашингтон, подчеркивают они, уже израсходовал в значительной мере ресурс санкций. Американская пресса подчеркивает также, что Байден дал понять, что санкции будут введены, поскольку это излюбленный американский инструмент влияния, хотя и чрезмерно применяемый.

"Американские санкции в последние годы оказались менее грозными", – отмечается в публикации New York Times. Издание добавляет, что США так часто пользовались санкциями против России, Китая, Ирана, что их эффективность снизилась. Вашингтон так и не смог добиться от этих стран того, чего желал.

"США попали в ловушку, посчитав, что санкции являются простым ответом на любую проблему", – констатировал экс-постпред США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам.

Заявления Запада по теме Навального идут "как под копирку", заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном, добавил при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.