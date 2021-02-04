Совфед: Россия ответит, если из-за Навального США введут санкции

Если США введут против России санкции из-за Алексея Навального, то не исключено, что Москва примет ответные меры. Такое решение принимает МИД, отметил зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.

"Эти санкции не должны нас волновать, мы работаем по-прежнему, – заявил член Совета Федерации. ‑ Не было бы Навального – придумали бы что-то другое для санкций".

РИА Новости напоминают, что законопроект о введение новых антироссийских санкций внесли в конгресс шестеро американских сенаторов – четверо демократов и два республиканца.

Кремль видит постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей, отметил при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, что давление на Россию контрпродуктивно и является абсолютно неприемлемым.

Американский санкционный законопроект предлагает установить, нарушила ли Россия международные нормы по применению биологического оружия в связи с инцидентом с так называемым "отравлением" Алексея Навального. Навальный почувствовал себя плохо на борту вылетевшего из Томска в Москву самолета. После того, как пассажир потерял сознание, экипаж экстренно, несмотря на телефонный звонок из Германии о минировании омского аэропорта, приземлился в Омске. Из аэропорта Алексей Навальный был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Позже Навального его жена вывезла в Германию на долечивание.

А далее начинаются немецкие секреты: в Берлине заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом класса "Новичок", который не запрещен к применению. Якобы яд был обнаружен в анализах, которые были получены от Навального в Германии. Но российские медики никаких ядом в крови и мочи пациента не находили. Более того, Генпрокуратура России запросила Берлин предоставить заключение химической лаборатории, образцы анализов для сравнения, но Москве в этом было отказано. Основанием для отказа стало нежелание самого Алексея Навального предоставлять свидетельства "отправления" в Россию.

После того, как Алексей Навальный вернулся в Россию, он был задержан в аэропорту. 2 февраля 2021 года суд приговорил его к замене условного срока наказания по делу о мошенничестве со средствами компании Yves Rocher ("Ив Роше"). Причина ужесточения наказания – систематические уклонения Навальным от обязательной явки в инспекцию ФСИН во время испытательного срока. С учетом предварительного заключения Навальный проведет 2,5 года в колонии.

Ситуации с Навальным официальный представитель МИЖ России Мария Захарова назвала цепочкой политических постановочных акций.