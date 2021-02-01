За призывы к введению санкций могут ввести уголовную ответственность

В России может быть введена уголовная ответственность за призывы к введению иностранных санкций. Такое законодательное нововведение не исключил спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя призыв основанного Алексеем Навальным фонда к Вашингтону о введении санкций против 35 россиян.

"Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", ‑ заявил Вячеслав Володин.

1 февраля в Госдуме в первом чтении был принят законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на российской территории, сообщает ТАСС. Законопроект предполагает за исполнение западных санкций максимальную ответственность до четырех лет лишения свободы. По словам Володина, который вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, является автором законопроекта, во втором чтении в законопроект могут быть внесены соответствующие поправки.

"Мы должны защитить нашу экономику и граждан", ‑ подчеркнул председатель Государственной думы.

Исполнительный директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом) Владимир Ашурков опубликовал в сети Facebook 30 января 2021 года призыв к 46-му президенту США Джо Байдену ввести санкции против нескольких десятков россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что так ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента". Среди тех, на кого Ашурков предложил наложить американские санкции, глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и глава правления и президент банка ВТБ Андрей Костин. В ФБК также предложили направить этот список для введения санкция в Великобританию и страны Евросоюза.

Призыв ввести санкции против ряда высокопоставленных российских должностных лиц и предпринимателей "попахивает изменой родине", уверен первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.