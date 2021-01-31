ФБК "четко выполняет функции иноагента", отметили в ЕР

Адальби Шхагошев, первый зампред фракции "Единая Россия", считает, что Фонд борьбы с коррупцией (включен российским Минюстом в список иностранных агентов) четко выполняет функции иноагента. Речь идет о письме на имя Джо Байдена с просьбой ввести санкции против ряда высокопоставленных россиян, написанном ФБК.

Депутат отметил, что подобное послание было абсолютно предсказуемо, передает РИА Новости. ФБК выполняет функции иноагента – от финансирования до докладов, и их обращение к Байдену – доклад, сигнал о том, что им нужна помощь, заявил Шхагошев. ФБК не получил того, на что рассчитывал по поддержке несанкционированных акций, считает он.

Также Шхагошев отметил, что Вашингтон после штурма Капитолия будет, скорее всего, "долго думать" о введении антироссийских санкций. К разочарованию ФБК, США вводят санкции вне зависимости от чьих-либо обращений, напомнил депутат.

ФБК предложил руководству США ввести санкции против ряда россиян. В их числе – бизнесмен Роман Абрамович, глава ВТБ Андрей Костин, зампред правления ВТБ Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналист Владимир Соловьев и ряд других высокопоставленных лиц. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал обращение ФБК "открытой изменой родине".

От подобных "революционеров" стране пользы нет, считает законодатель. Он предложил тем, кому в России плохо, уезжать "куда глаза глядят", но при этом сперва ответить перед законом за участие в организации беспорядков 23 января. "А там уже суд разберется, куда ему: в солнечный Майами или туманный Магадан", – заметил Бальбек.