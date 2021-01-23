В СК и ВС одобрен проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста

Документ, предлагающий заменить административную ответственность за вовлечение детей в протестные акции на уголовное наказание, концептуально поддержали и в Следственном комитете, и в Верховном суде. Инициатором стал депутат Госдумы Евгений Марченко, который предложил лишать свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет — за склонение к организации массовых беспорядков.

В отзыве Следственного комитета на инициативу говорится, что ужесточение ответственности за эту противоправную деятельность вызвано "возрастающей общественной опасности таких действий". Верховный суд дополнил законопроект замечаниями юридического и технического характера.

В данное время законопроект о внесении изменений в ст. 151 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий находится на рассмотрении в правительстве.

Ранее МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали организаторов и участников несанкционированных акций. Их расценивают как провокации и как угрозу общественному порядку. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия. Отдельное внимание уделяется школьникам и студентам — родителей просят оградить детей от участия в незаконных акциях. Участие в массовых акциях в условиях пандемии также может способствовать распространению коронавирусной инфекции, отмечают медики и сотрудники Роспотребнадзора.

С призывом не вовлекать несовершеннолетних в несанкционированные акции выступили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Категорически против "вовлечения детей в политические игры" выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Министерство просвещения РФ призвало родителей оградить детей от политики. Член Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе напомнил, что и по действующему законодательству подстрекателям грозят штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.