Кабмин не поддержал проект о наказании за вовлечение в митинги

Комиссия правительства отказалась подержать законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

Депутат предложил наказывать нарушителей закона заключением на срок до пяти лет.

По заключению правительства, в действующем Уголовном кодексе России уже есть статье 151.2, которая предусматривает ответственность за "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Также депутат Марченко, отметили в кабмине, не предоставил данных о том, что существующие меры недостаточны или неэффективны, пишет РИА Новости..