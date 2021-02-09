Госдума запретила высаживать из транспорта детей-зайцев

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете высадки из транспорта детей-безбилетников.

Проект разработан Минтрансом РФ, он регулирует ответственность пассажира за безбилетный проезд. Так, запрещено будет высаживать детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Спикер Вячеслав Володин сказал, что были случаи, когда детей выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. По его словам, это может привести к трагедии.

"Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей", – подчеркнул Володин.

Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, в последнее время участились случаи, когда водители или контролеры высаживали детей и подростков, у которых не было билетов или денег на проезд. Эти возмутительные случаи происходили в самых разных российских регионах, вне зависимости от погодных условий, местоположения машины и возраста ребенка.

По словам Синяговского, эти поправки носят не только правоприменительный, но и морально-этический характер.