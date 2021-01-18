Генпрокуратура: Германия к "делу" Навального подошла формально

Берлин подошел к исполнению российских запросов по ситуации с Алексеем Навальным формально, с сожалением констатировала Генпрокуратура России. Фактически Германия не предоставила ничего, что могло бы пролить свет на причины госпитализации россиянина. Из российской просьбы о проведении 15 процессуальных действий исполнены только два ‑ опросы Навального и его жены. Но эти опросы малоинформативны и не дают ответов на поставленные вопросы.

Сотрудники российской прокуратуры увидели в этом попытку их зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего для продолжения голословных обвинений в адрес России.

Генпрокуратура подчеркнула, что без удовлетворения осталась просьба об опросе лечащих врачей Навального. Москве отказано в получении копий медицинских документов и истории болезни блогера. Кроме того, также отказано в предоставлении копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и других лабораторных исследований, а также биоматериалов пациента для сравнительных исследований.

Также российская генеральная прокуратура получила отказ в опросе Марии Певчих, которая сопровождала Навального перед отлетом 17 января из Берлина в Москву. При этом в Германии заявили, что им неизвестно место ее местонахождения на территории ФРГ. Берлин также решил не проверять информацию по адресу электронной почты, с которой были отправлены сообщения о минировании омского аэропорта.

Берлин заявил, что провел токсикологическое исследование бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". Но никаких конкретных заключений по итогам экспертиз предоставлено в Москву не было. Берлин просто предложил Москве поверить на слово, даже не сообщив никаких сведений и отказав в опросе тех экспертах, которые проводили исследования.

После возвращения из Берлина в Москву Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьева. Он арестован на 30 суток из-за семи нарушений режима, которые были допущены еще до его отъезда на лечение в Германию. На 29 января 2021 года назначено заседание суда, на котором будет решаться, заменят ли Навальному условный срок на реальный.