Новый запрос: Генпрокуратура РФ считает ответ ФРГ по делу Навального "несодержательным"

Генпрокуратурой РФ направлен в органы юстиции ФРГ новый запрос по делу оппозиционера Алексея Навального с просьбой ответить на ранее направленные запросы о правовой помощи. Предыдущий ответ специалисты расценивают как неисполненный и несодержательный.

В ведомстве отметили, что с 27 августа по 28 сентября 2020 года было направлено четыре запроса в органы юстиции ФРГ о правовой помощи по делу Навального.

В Генпрокуратуре России считают, что слова официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной обязательств по правовой помощи являются свидетельством сокрытия истинных обстоятельств случившегося.

По этой причине Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы юстиции Германии запрос, в котором "призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме".

Как известно, блогер Алексей Навальный почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию в берлинской клинике Charité.

20 августа 2020 года ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального в коме госпитализировали в реанимацию горбольницы, спустя несколько дней его транспортировали специальным бортом в клинику в Берлине.

По утверждению медиков и властей ФРГ, Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом, схожим по составу с "Новичком", которым ранее был отравлен в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В России ведется доследственная проверка по факту произошедшего, уголовное дело пока не возбуждалось, так как у правоохранительных органов РФ нет для этого оснований.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к отравлению оппозиционера, считая подобные заявления безосновательными, поскольку никаких доказательств так и не было предоставлено. Кроме того, в правительстве РФ заявили о готовности к опирающемуся на факты диалогу по данной ситуации.

По данным германских СМИ, минюст ФРГ удовлетворил четыре правовых запроса, поступивших от РФ. Были переданы протоколы допроса Навального сотрудниками прокуратуры Берлина. Однако запросы о медицинской информации, касающиеся лечения Навального в Берлине, остались без ответа.

Немецкая прокуратура не допрашивала врачей в связи с их обязанностью хранить врачебную тайну.