Лавров: если Берлин хочет знать о войсках на границе, пусть сначала расскажет о Навальном

Если Германия хочет получить данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, то пусть сначала даст информацию по Алексею Навальному. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Тегеране. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Россия хочет, чтобы другие страны уважали наше право проводить те или иные мероприятия на своей территории. Также Лавров напомнил, что Германия до сих пор не предоставила информацию о лечении Алексея Навального. При этом в адрес российского руководства звучат бездоказательные обвинения в том, что оппозиционер был отравлен в России.

"Поэтому я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги", – подчеркнул Лавров.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, что Россия должна объяснить передвижения своих войск​​​.