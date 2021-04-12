Похудевшего Навального могут начать кормить принудительно

Оппозиционного блогера Алексея Навального перевели из медицинской части в отряд. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Отмечается, что к заключенному, который в настоящее время находится в ИК-2 Покрова, якобы так и не пускают врачей. Администрация исправительного учреждения, видя серьезность голодовки Навального, ежедневно угрожает начать кормить его принудительно.

Также сообщается, что блогер похудел на 15 килограммов с момента приезда в колонию. За время голодовки его вес снизился на 8 килограммов.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала о том, что у Навального серьезные проблемы со здоровьем. У него, по ее словам, немеют руки и ноги.

Алексей Навальный заявил о голодовке в конце марта. Также он рассказал, что сотрудники колонии всячески пытаются преломить его силу воли.