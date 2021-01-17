Домой Навального отправили с помпой

Спецслужбы Германии с необычайной помпой и показными мерами предосторожности отправили блогера Навального в Россию. Вообще ассоциация с пломбированным вагоном, когда чуть более ста лет назад из той же Германии забрасывали в Россию революционный десант, возникает неотступно. Правда, явно не тот масштаб десанта, но немцы все же в своем репертуаре. И обставлено все так, словно хотят что-то особое учинить. И с традиционной немецкой тщательностью. И с желанием подчеркнуть чрезвычайную исключительность события.

Даже немецкие СМИ отмечают, что блогеру создали совсем не типичные для немецкой демократии преимущества и льготы. Черная правительственная Аudi с мигалками и полицейским эскортом. Общий кортеж чуть ли не больше, чем у канцлера Меркель. И прямо до берлинского аэропорта Бранденбург. И сразу на летное поле к трапу самолета. Без досмотра багажа, а регистрацию за пассажира проходили полицейские. Они же плюс коллеги из спецслужб сопровождают пассажира в самолет. Тем временем внутри уже журналистов чуть ли не больше, чем пассажиров.

А накануне Федеральная служба исполнения наказаний России приняла меры по задержанию Алексея Навального – были направлены материалы в суд на замену условного осуждения на реальное лишение свободы за систематические грубые нарушения режима испытательного срока.

"Что касается гражданина РФ Навального, мы ходатайствуем перед судом о замене условного наказания на реальное лишение свободы и будем это ходатайство поддерживать в суде, потому что он допустил семь грубых нарушений. Как только мы получили информацию о том, что он выписался из клиники Charite, сразу попытались его пригласить в уголовно-исполнительную инспекцию, но он, к сожалению, на связь не вышел. Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд", – заявил Анатолий Якунин, замдиректора ФСИН.

В результате Навальный был объявлен в розыск – с предписанием о принятии мер к задержанию при установлении местонахождения. Самолет из Берлина уже сел в Шереметьево, а на паспортном контроле ожидаемое задержание состоялось.