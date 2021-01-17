Навальный вылетел из Берлина в Москву, сообщила Ярмыш

Из берлинского аэропорта Бранденбург вылетел в Москву самолет с российским блогером Алексеем Навальным на борту. Об этом написала в "Твиттере" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь" сообщил, что Навальный находится в самолете и прошел к своему месту. Среди прочих его сопровождает его супруга Юлия.

В ответ на вопросы журналистов, летящих тем же рейсом, оппозиционный блогер сообщил: он чувствует себя хорошо и рад возвращению домой, передает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила от Германии материалы по прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным, но ответ германской стороны "как всегда, ничего не содержал по сути задаваемых вопросов".