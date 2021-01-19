Принят закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

Утвержден законопроект о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.

Как передает РИА Новости, документ во втором чтении приняла Госдума.

Ранее руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что сфера семейных отношений требует особого законодательного регулирования, поскольку в ней действуют нравственно-моральные принципы, которые иногда очень трудно фиксировать правовым образом.

В 2020 году Государственная дума приняла 4 из 5 законопроектов из пакета инициатив президента России о приоритете действия Конституции РФ на территории страны​​​ над международными договорами.