Президент утвердил приоритет Конституции в семейном праве

Закон о приоритете в семейном законодательстве норм российской Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными актами подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Четыре из пяти проектов из пакета президентских инициатив о приоритете действия Конституции России на территории страны были приняты в 2020 году. Противоречащие Конституции международные договора не подлежат исполнению в России по обновленной редакции конституционной статьи 79. Также в соответствие с Конституцией были приведены положения семейного законодательства. Шестая статья Семейного кодекса была дополнена упоминанием, что не допускается исполнение толкования и применения правил международных договоров, которые либо противоречат российскому Основному закону, либо основам правопорядка и нравственности.

Это вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в Конституции, пояснил такую ситуацию глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.