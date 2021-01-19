В Госдуме настаивают на введении "COVID-паспортов" в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "COVID-паспортов".

На заседании комитета во вторник он сказал, что такие паспорта – дело очень важное и нужное. Такая информация нужна для врачей, санэпидслужб, для принятия управленческих и организационных решений.

Большие данные помогают системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарств, анализировать бюджеты и строить прогнозы. Возможности аналитики и искусственного интеллекта, добавил Морозов, открывают "невероятные возможности".

"Это все здорово, это совсем новый мир. Но каждый раз нужно понимать, как мы этим управляем", – сказал Морозов, добавив, что необходим строгий контроль доступа к таким данным.

По его словам, нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и информационных систем, передает "Интерфакс".

В Европе также обсуждается вопрос о введении сертификатов о прохождении вакцинации от ковида. Эта тема станет основной на видеоконференции ЕС 21 января.