Введение ковид-паспортов: аргументы за и против

В России, как и во многих странах мира, обсуждают идею ввести так называемые ковид-паспорта. То есть специальные сертификаты для тех, у кого есть антитела к коронавирусу после болезни или прививки.

Небольшая голубая книжка – сертификат, который выдают каждому, кто вакцинировался от коронавируса COVID-19. Документальное подтверждение, что человек привит. Здесь указаны важные медицинские данные, которые могут потребоваться пациенту. Подобные справки выдаются при получении любой прививки, например, от гриппа. Вопрос о том, будут ли сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса давать получателю привилегии или новые возможности, сейчас широко обсуждается и в Европе, и за ее пределами.

"Отсутствует транспортное авиасообщение со многими странами. И идея была как раз такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, которые имеют некие паспорта, могли бы свободно передвигаться. Если страны с этим согласятся с точки зрения эпидемиологической безопасности. Но, конечно, мы сейчас далеки от какой-то единой точки зрения на этот счет", – комментирует ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инициативу уже одобрили власти Испании. Наиболее полно идея реализована в Израиле. Его жители с 17 января получают электронный документ, дающий право на международные перелеты и освобождающий от карантина по возвращении. Такое разделение общества по медицинскому признаку во Всемирной организации здравоохранения не одобрили.

"Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения – это независимые эксперты, которых приглашает генеральный директор. В этом году они встречались по коронавирусу в четвертый раз, это было 14 января. И на этот момент не рекомендовали, чтобы требовать иммунизацию от путешественников. Потому что на этот момент мы не знаем, как вакцина влияет на перенесение заболеваемости. Конечно, она предупреждает тяжелое заболевание, облегчит ситуацию системе здравоохранения. Но еще нам нужно популяционное исследование, которое нам покажет, как это будет", – отмечает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Точных исследований, является ли вакцинированный переносчиком вируса, в мире еще нет. Ясно одно – официальный международный паспорт привитых может повлечь за собой не новые возможности, а наоборот, ограничения.

"Если говорить о концепции, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого разного рода ограничений – ограничений по пересечению границы, по перемещению внутри стран (в том числе России), по участию в различных общественных мероприятиях. Раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве. Повторюсь – концепции в каком-нибудь полноценном виде никто не предъявил ни в России, ни в других странах. Если это так, то речь идет фактически о дискриминации тех, кто еще не получил прививку от коронавируса", – подчеркивает советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В России с 18 января началась массовая вакцинация. Эта процедура является добровольной. Необходимо сознательно подойти к вопросу личной безопасности. Победить коронавирус в России может только коллективная выработка иммунитета. Однако есть категория граждан, кому прививка противопоказана. В России нацелены на сохранение прав граждан независимо от вакцинации.

"Предложение о введении ковид-паспортов требует максимально серьезной проработки: цели, задачи, преимущества. Следует иметь в виду значительную категорию граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья (аллергия, беременность и так далее). Такие люди окажутся в неравном положении с паспортизированными", – отмечает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Пока в России поддерживают идею создания электронного реестра тех, кто прошел вакцинацию. Никаких привилегий это за собой не влечет. Данные необходимы для отслеживания состояния граждан и составления медицинской статистики.