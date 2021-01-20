Представитель ВОЗ констатирует снижение заражений и привьется от ковида в России

Официальный представитель Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович констатировала снижение в стране уровня заболеваемости коронавирусом. По ее словам, снижение наблюдается последние 20 дней, и это обнадеживает.

"Так что идем, скажем так, к спаду, контролируем эпидемию. Но число случаев высокое – более 20 тысяч, так что не надо расслабляться", – сказала Вуйнович в интервью телеканалу "Россия 24".

Вуйнович подчеркнула необходимость соблюдения санитарных норм – ношения масок и социального дистанцирования. По ее словам, каждый случай передачи вируса от человека к человеку – это потенциальная возможность для новых мутаций.

"Тогда возможно ожидать и таких мутаций, которые будут иметь отрицательное влияние: или просто поменяется поведение вируса, или он станет более заразным, или, возможно, он даже сможет влиять на клиническую картину заболевания", – предупредила Вуйнович.

По ее мнению, пока непонятно, как скоро можно будет предупреждать распространение инфекции благодаря прививкам. Но, как надеются в ВОЗ, массовая вакцинация в совокупности с профилактическими мерами должна положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию.

Вуйнович сообщила также, что сама планирует вакцинироваться, как только будет такая возможность. На вопрос о том, сделает ли она это в России, представитель ВОЗ ответила положительно.

По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, число заразившихся COVID-19 в России за прошедшие сутки возросло на 21 152. Это минимальное значение с 18 ноября 2020 года. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более 3,63 миллиона случаев заражения.

Массовая вакцинация началась в России 18 января. В основном граждан прививают вакциной "Спутник V".