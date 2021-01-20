Большинство россиян высказались против введения ковид-паспортов

59 процентов россиян выступают против введения так называемых ковид-паспортов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob.ru. По мнению респондентов, данная идея властей является дискриминационной. Кроме того, люди подчеркивают, что информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне.

Одобряют инициативу о введении подобных документов только 12 процентов опрошенных. У 29 процентов участников нет пока сформированного мнения на этот счет.

Первыми решение о выдаче ковид-паспортов приняли власти Башкирии. Документ будут иметь те, кто переболел и имеет антитела, а также те, кто вакцинировался. При этом власти обещают, что владельцы таких паспортов получат преференции, в том числе скидки на различные услуги.

С предложением распространить этот опыт на всю Россию накануне выступили в Госдуме. По мнению главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, наличие у властей таких данных поможет лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарств, анализировать бюджеты и строить прогнозы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле эта тема тоже обсуждается, однако окончательной официальной позиции по поводу ковидных паспортов в РФ пока нет.