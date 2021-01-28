Голикова: вводить ковидные паспорта недопустимо

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что введение так называемых ковидных паспортов вызывает раздражение граждан. Она призвала губернаторов обратить внимание на нецелесообразность и вредность введения подобных документов, вызывающих мнение о принуждении к вакцинации, что недопустимо.

Комментируя идею введения в РФ ковид-паспортов, вице-премьер подчеркнула, что сертификат привитого гражданина – единственный документ, который нужен после прививки от коронавирусной инфекции, передает телеканал "Россия 24".

Сертификаты выдаются в прививочных пунктах, их форма утверждена Министерством здравоохранения России.

Ранее о нецелесообразности введения ковид-паспортов высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, это неправильно", – сказала она.