Главы двух палат парламента высказались о ковид-паспортах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался насчет идеи введения ковид-паспортов для тех, кто привился от коронавируса. По его словам, вопрос о внедрении таких паспортов на повестке верхней палаты не стоит.

"Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться, – сказал Володин журналистам. – У нас в повестке этого нет".

По словам Володина, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, высказавшийся за введение таких паспортов, выразил свое мнение, а должен был сначала учесть мнение экспертов.

По данному вопросу также высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, неправильно "разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации". По ее словам, разумнее вести электронный учет вакцинированных и выдавать им соответствующие сертификаты.

Как сообщалось ранее, большинство россиян высказались против ковид-паспортов. 59 процентов опрошенных не поддержали такую инициативу, тогда как одобрили ее только 12.