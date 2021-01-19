В Кремле обсуждают тему ковидных паспортов

Окончательной официальной позиции по поводу ковидных паспортов в РФ пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", Песков отметил, что тема обсуждается. В частности, был вопрос на Большой пресс-конференции Владимира Путина, также тема была зафиксирована в перечне поручений главы государства. Также Песков отметил, что "коронавирус – это реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время", поэтому нужно изучить разные варианты, чтобы облегчить жизнь в таких условиях.

Говоря об идее введения в отдельных регионах QR-кодов для привитых от ковида, Песков подчеркнул важность разъяснительной работы – для чего, с какой целью давать гражданам такие коды и чего будут лишены те, у кого их нет.

"Это просто повод для очень активной информационной кампании, чтобы разъяснять суть обсуждений и не давать места различным кривотолкам", – сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России COVID-паспортов.