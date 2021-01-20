Матвиенко о ковид-паспортах: не надо дразнить и раздражать людей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нецелесообразным введение так называемых ковидных паспортов, однако выдача сертификатов о факте вакцинации допустима, передает телеканал "Россия 24".

"Разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, это неправильно", – сказала Матвиенко.

По словам спикера, пока не существует решения о том, что при наличии такого документа человек сможет спокойно передвигаться по миру.

По мнению Матвенко, в ковидных паспортах нет необходимости, но ведение электронного регистра вакцинируемых от коронавируса и выдача соответствующих сертификатов – это правильный путь.

"Кто захочет, сможет получить электронный сертификат о наличии прививки. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей", – заявила спикер.

Как сообщалось ранее, посол ЕС в РФ Паулу Визеу Пинейру заявил, что вакцинация от COVID-19 пока не является условием для выдачи шенгенских виз.