Попова высказалась об иммунных паспортах и удаленке

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова высказалась о введении специальных паспортов для вакцинированных от коронавируса. По ее мнению, весь мир движется к введению таких паспортов.

"Мы вообще ведь начинаем жить в другом мире, где все все про всех знают. В принципе мы, безусловно, к этому идем", – отметила Попова, выступая на Гайдаровском форуме.

На вопрос о том, ведется ли международная дискуссия о введении паспортов, Попова отметила, что она начинается, к ней надо быть готовыми. Площадку для таких дискуссий дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавила она.

Также глава Роспотребнадзора высказалась о дистанционной работе. По ее мнению, нет ничего плохого в том, чтобы часть работников оставалась на удаленке и после пандемии, если это будет целесообразно и эффективно. Более того, по словам Поповой, у некоторых сотрудников эффективность работы в дистанционном формате даже повышается.

"Опыт расставит все по своим местам, но у меня нет каких-то особых возражений. Я не вижу противоречия в том, что часть людей может при сегодняшних возможностях коммуникаций и цифровых электронных технических возможностях остаться работать дома", – цитирует Попову РИА Новости.

Главный санитарный врач отметила, что при скоплении людей в больших офисах вероятность заражения возрастает, поэтому пока по возможности сотрудников лучше оставлять на дистанционной работе.

"Лучше не приходить на работу, особенно, когда это любимый наш формат – офис open air, когда все общаются друг с другом и одно открытое пространство", – добавила Попова. Она напомнила, что Роспотребнадзор прописал все требования и рекомендации для всех отраслей экономики, касающиеся того, как безопасно организовать работу в период пандемии. При их соблюдении "все будут здоровы, и не потребуется каких-то усилий от здравоохранения", заключила Попова.

Как сообщил в пятницу, 15 января, оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 возросло более чем на 24,7 тысячи. С начала пандемии в РФ зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев заболевания.