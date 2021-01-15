России нужны биоинформатики

Что нужно России? Кадры! Сегодня в стране нужны биоинформатики, это штучный товар, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сегодня нужно делать серьезный шаг вперед: этих специалистов нужно учить и переучивать.

Мы должны говорить об обновлении и расширении производств научно-исследовательских институтов, подчеркнула Анна Попова на совещании с ведущими вирусологами и эпидемиологами у вице-премьера России Татьяны Голиковой, которое транслировал телеканал "Россия 24".

При этом главный санврач России подчеркнула, что процесс обновления идет. Но каждый институт имеет свой локальный участок по производству тест-систем, вакцин, иммуноглобулинов. И далеко не все эти производства соответствуют GMP ‑правилам производства лекарств, медицинских и диагностических изделий.

При этом Попова добавила, что все предлагаемые правительству меры по борьбе с коронавирусом, вызывающим COVID-19, обязательно имеют научное обоснование. По ее мнению, это хороший залог для тех результатов, которые мы сейчас получаем.

Попова подчеркнула, что в России изучается более шести сотен штаммов коронавируса, при этом четыре сотни из них уже изучены. Непосредственно вирусом и его фундаментальным изучением занимается непосредственно "Вектор". Системами диагностического тестирования занимались как "Вектор", так и Институт Пастера.

"У нас системно и глобально занимается вопросами эпиднадзора и эпидемиологии Институт "Микроб" и еще институты, которые занимаются региональной эпидемиологией внутри системы. И еще четыре противочумных института, которые координирует именно Институт "Микроб", который возглавляет Владимир Викторович Кутырев. И часть вопросов закрывает Институт эпидемиологии, ‑ подчеркнула в своем отчете Анна Попова. ‑ Вопросами иммунологии и вопросами серологии занимается Институт имени Пастера".

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что в России есть все возможности, чтобы привить вакциной от коронавируса 60% населения страны. Это позволит к осени 2021 года создать коллективный иммунитет. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января 2021 года. Российская вакцина защищает и от нового штамма, которые был выявлен в Великобритании. Ожидается, что в ближайшее время Россия выйдет по заболеваемости COVID-19 на зимнее плато.