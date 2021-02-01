Мошенники разработали схемы "разводки" с ковидными паспортами

Роскачество рассказало о мошенничестве с ковид-паспортами.

Преступники убеждают человека, который прошел вакцинацию в том, что скоро ковидные паспорта будут обязательными, а непривитые граждане будут ограничены в правах​​​. В итоге жертва покупает "специальный документ", который на самом деле стоит не дороже бумаги, на которой он напечатан.

Второй вариант мошенничества: человека просят сообщить логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы добавить в него ковидный паспорт. В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы злоумышленниками, передает РИА Новости.

Часто информация о ковиде всплывает в соцсетях в виде сообщений, рекламы или спама. Эксперты призывают не доверять этим сообщениям, перепроверять информацию и не переводить деньги за сомнительные услуги в виде справок и ковидных паспортов. Также через интернет не следует покупать вакцины и справки об отсутствии COVID. "В лучшем случае – это потеря денег, в худшем – уголовная ответственность", – подчеркивают эксперты.

В Роскачестве предупредили, что верить можно только официальным источникам: данным оперативных штабов, сообщениям Минздрава, информации федеральных телеканалов и информагентств